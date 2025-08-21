Nokian Renkaiden tehdas roihahti yöllä liekkeihin

2108-LK-pelastuslaitos kuvitusta
Pelastuslaitoksen saama tehtävä eskaloitui, kun paikalla odotti tehdasrakennus ilmiliekeissä.Lehtikuva
Julkaistu 32 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Kumimassa pääsi ylikuumenemaan, jonka takia rakennuksen sisällä levisi myrkyllistä kaasua.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai automaattisen hälytyksen tulipalosta noin kello 3.30 Nokian Renkaiden tehtaalla. Pelastusyksiköiden päästessä paikalle edessä odotti tehdasrakennus ilmiliekeissä.

– Päätimme nostaa vastetta jonka takia paikalle tarvittiin 16 pelastusyksikköä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jari Järvinen.

Kumimassa syttyi palamaan renkaiden valmistukseen käytettävässä uunissa.

Paikalla oli henkilökuntaa, mutta he saivat evakuoitua kaikki ulos rakennuksesta omatoimisesti jo palon alkuvaiheessa.

Järvinen kertoo viiden ihmisen altistuneen myrkyllisille kaasuille. Heidän vointinsa tarkistettiin, eikä ketään jouduttu kuljettamaan sairaalaan.

– Lähellä ei myöskään ollut asutusta.

Tulipalo saatiin sammutettua, eikä se ehtinyt leviämään rakenteisiin. Ahtaat paikat ja runsas myrkyllinen kaasu kuitenkin vaikeuttivat aluksi sammutustöitä.

Paikalle jääneet yksiköt jäivät jäähdyttämään kumimassaa, jotta se ei syty uudelleen tuleen.

