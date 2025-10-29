Jesse Puljujärvi on päässyt näkemään läheltä NHL:n kovimpia supertähtiä Connor McDavidista ja Sidney Crosbystä lähtien. Sveitsin liigassa nykyään kiekkoileva suomalaishyökkääjä avaa Pohjois-Amerikassa kokemaansa.
Sveitsissä Genève-Servettessä tällä kaudella kiekkoileva Jesse Puljujärvi on viilettänyt urallaan NHL:ssä kaikkiaan 387 runkosarja- ja 27 pudotuspeliottelussa. Suurin osa aiemmista Pohjois-Amerikan-vuosista kului Edmonton Oilersissa, jossa "Pulju" pääsi paikoin pelaamaan jopa samassa ketjussa NHL:n parhaana pidetyn megatähden Connor McDavidin kanssa.
Suomalainen sanoo jälkeenpäin arvostavansa kausiaan maailman kovimmassa kiekkosarjassa.
– Oli siellä vaikeita hetkiä ja oli hyviä hetkiä. Pääsi isoon liigaan siellä mukaan ja pelaamaan playoff-pelejäkin. Kyllä minä lämpimästi ajattelen sitä. Oli näin jälkeenpäin mukavia vuosia, Puljujärvi kommentoi MTV Urheilulle.
Kovimmin suomalaispeluri mätti tehoja sesongilla 2021–22, kun 65 runkosarjamatsiin helähtivät pisteet 14+22=36.
– Sen minä muistan, että alkukausi oli tosi tykitystä. Pääsin Connorin kanssa paljon pellaamaan
. Melkein jouluun asti menin melkein pinna per peliä. Alkoi rullata ja löysin rytmiä. Saatiin toimimaan peli.
Vaikka kyseisen kauden loppua kohti tahti hyytyi, Puljujärvi muistaa saaneensa pelattua "oikeasti huippupelejä NHL-tasolla".
Ketjukaverit ovat yhtäältä olleet kaikkea mitä voisi toivoa, kun vierellä ovat viilettäneet Connor McDavid ja Leon Draisaitl. Toisaalta omaa pelaamista ei välttämättä ole helppoa saada svengaamaan niin nopeiden ja taitavien pelurien kanssa yksiin.
– Siinä pitää olla niin ytimessä heti, kun peli menee niin nopeaksi. Siinä oli periaatteessa myös helppo pelata. Tiesit, että saat kiekon – sitten katsot, missä jompikumpi on, annat sinne sen ja lähdet itse liikkeelle.
– Aina kun sai heille kiekkoa, tiesi, että hyviä asioita tapahtuu. Pyrki itse löytämään vapaita paikkoja, olla maalin edessä helkkarin vahva. Sieltä sitten niitä pinnoja tuli, Puljujärvi perkaa.
McDavidista suomalaisella on myös poikkeuksellinen muisto. Puljujärvi on tunnettu kaikkialla pelatessaan rakastettuna persoonana, jolle kenenkään olisi vaikea kuvitella hermostuvan, mutta kanadalaissuuruuden kanssa näin kävi.
Puljujärvi joutui tosin hetken kaivamaan. Ensin mieleen ei ollut tulla episodia, jossa joukkuekaverilla olisi häntä kohtaan läikähtänyt.
– Connor taisi minulle kerran hermostua. Se oli playoffeissa, pelasimme Winnipegiä vastaan. Siinä oli joku pidempi vaihto ja olin ihan loppu. En meinannut saada kiekkoa yli.
– Siitä on itse asiassa videopätkä Youtubessa, jos haluatte etsiä sen. Hän vaihtoaitiossa vähän tiuski.
Crosby "kova jätkä"
Jesse Puljujärvi lyömässä hanskoja yhteen Sidney Crosbyn kanssa./All Over Press
Pittsburgh Penguinsissa pelatessaan Puljujärven joukkuekavereina olivat puolestaan muun muassa Jevgeni Malkin ja Sidney Crosby, yksi kaikkien aikojen pelaajista.
– Sidneystä ei ole kuin hyviä sanoja. Hän otti hyvin huomioon. Jäälläkin tehtiin yhdessä joskus jotain treenejä ja maalintekohommia. Hän oli aina valmis auttamaan ja oli viimeisen päälle hyvä jätkä.
– Viimeisellä kaudella olin aika paljon healthy scratch (sivussa kokoonpanosta terveenä). Kyllä hän silloinkin jaksoi tsempata. On kyllä kova jätkä, että noin ottaa huomioon.
Puljujärven NHL-uran seuroihin ovat lukeutuneet lyhyin pätkin myös Carolina Hurricanes ja Florida Panthers, jonka riveissä mies pääsi pelaamaan viime kauden loppupuolella viisi matsia.
Carolinassa Puljujärvi oli hetken jälleen nuoruuden kaverinsa Sebastian Ahon vierellä.
– Olihan se mukava päästä siellä "Sepen" kanssa pellaamaan samassa kentässä pari peliä. Itse en siellä kyllä päässyt hyvälle tasolle. Pelaaminen oli aika graindaamista, mutta oli se mukava stintti sinne. Pääsi näkemään muutakin joukkuetta.
Floridassa vähäiset pelit kulkivat, mutta enemmän suomalainen pelasi farmissa AHL-finaaleihin asti edenneessä Charlotte Checkersissä.
– Floridassa pelit, jotka pelasin, menivät yllättävän hyvin. Olen niihin kyllä tyytyväinen. Pystyin sen pelaamani stintin pelaamaan hyvää jääkiekkoa.
– Voin minä sen paljastaa, että kun lähdin takaisin AHL:ään, kyllä (Panthersin päävalmentaja Paul) Maurice sanoi, että voisi olla käyttöä. Ei sitten päässyt. Sinne on todella vaikea murtautua, NHL:ään tulevaisuudessa takaisin hamuava pelimies sanoo.