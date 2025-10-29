Jesse Puljujärvi on päässyt näkemään läheltä NHL:n kovimpia supertähtiä Connor McDavidista ja Sidney Crosbystä lähtien. Sveitsin liigassa nykyään kiekkoileva suomalaishyökkääjä avaa Pohjois-Amerikassa kokemaansa.

Sveitsissä Genève-Servettessä tällä kaudella kiekkoileva Jesse Puljujärvi on viilettänyt urallaan NHL:ssä kaikkiaan 387 runkosarja- ja 27 pudotuspeliottelussa. Suurin osa aiemmista Pohjois-Amerikan-vuosista kului Edmonton Oilersissa, jossa "Pulju" pääsi paikoin pelaamaan jopa samassa ketjussa NHL:n parhaana pidetyn megatähden Connor McDavidin kanssa.

Suomalainen sanoo jälkeenpäin arvostavansa kausiaan maailman kovimmassa kiekkosarjassa.

– Oli siellä vaikeita hetkiä ja oli hyviä hetkiä. Pääsi isoon liigaan siellä mukaan ja pelaamaan playoff-pelejäkin. Kyllä minä lämpimästi ajattelen sitä. Oli näin jälkeenpäin mukavia vuosia, Puljujärvi kommentoi MTV Urheilulle.

Kovimmin suomalaispeluri mätti tehoja sesongilla 2021–22, kun 65 runkosarjamatsiin helähtivät pisteet 14+22=36.

– Sen minä muistan, että alkukausi oli tosi tykitystä. Pääsin Connorin kanssa paljon pellaamaan