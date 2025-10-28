Jesse Puljujärvi oli taas iskussa, kun hänen edustamansa Geneve-Servette murjoi Sveitsin liigaa ylivoimaisesti johtavan HC Davosin peräti 7–0.

Upeasti kautensa aloittanut Puljujärvi teki ottelussa kaksi maalia ja saalisti kaupan päälle vielä yhden syöttöpisteen.

Puljujärvi on tehnyt nyt 20 ottelussa komeat seitsemän maalia ja 22 tehopistettä. Hän nousi pistepörssissä jaetulle kolmannelle sijalle.

Myös Sakari Manninen (1+1) ja Markus Granlund (1+2) onnistuivat ottelussa maalinteossa.

Geneve-Servette aiheutti suomalaistähtiensä johdolla Sveitsin liigaa ylivoimaisesti johtavalle Davosille tämän ensimmäisen varsinaisen peliajan tappionsa tällä kaudella.

Geneve-Servette on sarjassa neljäntenä.