Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee ensi viikolla Pohjois-Savossa.
Alexander Stubbin Savon vierailu käynnistyy tiistaina Iisalmesta, jossa ohjelma alkaa vierailulla Juhani Ahon yläkoululla.
Presidentti seuraa oppilaiden esityksiä ja vastaa oppilaiden esittämiin kysymyksiin.
Kouluvierailun jälkeen presidentti tapaa paikallisia asukkaita avoimessa yleisötilaisuudessa Iisalmen liikuntahallilla.
Päivä jatkuu yritysvierailuilla Olvilla sekä Ponssella.
Olvi on iisalmelainen panimoyhtiö, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1878.
Ponssen kehittämät puunkorjuuratkaisut ovat käytössä eri puolilla maailmaa. Metsäkoneita valmistavan Ponssen tehdas sijaitsee Iisalmen lähistöllä Vieremällä.
Vierailujen aikana presidentti tapaa yritysten henkilöstöä sekä tutustuu tuotantotiloihin.
Tarkastuskäynti Rissalaan
Keskiviikkona presidentti Stubb vierailee Kuopiossa.