Suomen hätäkeskukset halutaan turvaan kalliosuojiin: "Ensimmäisiä, joihin sotatilanteessa pyrittäisiin vaikuttamaan"

Suomessa maailmanpolitiikan tilanne kirittää hätäkeskusten uudistamista. Tavoitteena on löytää kaikille hätäkeskuksille kalliosuojatilat.

Keravan hätäkeskuksen yllä on 25 metriä kalliota. Pyrkimyksenä on parantaa myös viiden muun hätäkeskuksen suojausta.



– Tähän on kaksi syytä. Ukrainan sota ja siihen liittyvä kansainvälinen poliittinen tilanne ja jännitys. Tämä vaikuttaa siihen, että fyysistä suojaustasoa pitää parantaa, sanoo Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.

Vainion mukaan nykyinen maailmantilanne ei kuitenkaan ole ainoa syy.



– Nykyiset hätäkeskukset ovat olleet käytössä 20 vuotta. Ne alkavat olla käyttöikänsä päässä, ylijohtaja sanoo.

Kuopiossa muutetaan ensimmäisenä

Keravan hätäkeskus jää tiloihin, joissa se jo toimii. Viidelle muulle etsitään uudet tilat nykyisissä kaupungeissa.

Suomen hätäkeskukset sijaitsevat Keravan lisäksi Kuopiossa, Oulussa, Vaasassa, Porissa ja Turussa.



Keravaa lukuun ottamatta hätäkeskukset ovat kaupunkien vuokralaisina. Uudet tilat tulevat olemaan valtion omistuksessa.



– Kuopiossa siirrytään uusiin tiloihin joskus 2026 loppupuolella. Turussa 2028 alkupuolella. Kummassakin kohteessa siirrytään kalliosuojatiloihin, Vainio kertoo.



Kaikkien hätäkeskusten muutot on arviolta tehty vuonna 2038.

Sopivia kalliosuojatiloja etsitään

Jos sopivaa kalliosuojatilaa ei jostain kaupungista löydy, etsitään toinen, nykyistä parempi suojausratkaisu.



Keravaa lukuun ottamatta muissa hätäkeskuksissa on tällä hetkellä betonisuojia.



– Ne ovat myös suojatiloja, Vainio sanoo.

"Hätäkeskukset olisivat ensimmäisiä kohteita"

Hätäkeskukseen soittavat eivät tule tulevia muutoksia huomaamaan. Ne ovat Hätäkeskuslaitoksen ylijohtajan mukaan kuitenkin tarpeen etenkin, jos Suomi joutuisi poikkeusolojen tilanteeseen.



– Hätäkeskukset ovat ensimmäisiä, joihin sotatilanteessa pyrittäisiin vaikuttamaan. Siviiliyhteiskunta pyrittäisiin varmasti sotatilanteessa saamaan alas ja nämä palvelut huonoiksi.



– Sitä kautta yritetään vaikuttaa ihmisten puolustustahtoon. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä toiminto yhteiskunnan kannalta, Taito Vainio toteaa.