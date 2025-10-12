Muutoksia ei pystytä tekemään tarpeeksi nopeasti tai parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo hyvinvointialuepomo.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on sanonut olevansa huolissaan siitä, että hyvinvointialueet heikentävät ikäihmisten palveluita. Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimialajohtaja Jari Saarinen sanoo, että tarvittavia muutoksia ei pystytä tekemään tarpeeksi nopeasti rahapulan vuoksi.

Juuso nosti MTV:n Uutisextrassa esiin erityisesti Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksen ruuhkat.

– Ruuhkat johtuvat siitä, että jatkohoitopaikkoja ei ole, eli palveluketju ei toimi. Vuodeosastoja on lakkautettu liiaksi ja silloin päivystyspotilaat jumittuvat yliopistosairaalaan, ja tämä ei ole kenenkään etu, eli palveluketju täytyy saada kuntoon. Meidän ikääntyvän väestön täytyy olla sellaisessa asumismuodossa, missä on turvallista olla ja myöskin mahdollista saada palveluita kotiin, sanoi Juuso MTV:n Uutisextrassa.

Sote-palvelujen järjestämisvastuu on hyvinvointialueilla, mutta rahat tulevat pääosin valtiolta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen yleisten palveluiden toimialajohtaja Jari Saarinen sanoo MTV Uutisille, että palvelurakenteen muutos on alueella kesken.

Saarisen mukaan tiukka taloustilanne vaikuttaa myös niin, että muutoksia ei pystytä tekemään tarpeeksi nopeasti tai parhaalla mahdollisella tavalla.

– Muutostarpeiden vuoksi meidän pitäisi painaa kaasua, mutta taas määrättyjä muutoksia ei onnistuta tekemään talouden vuoksi. Meillä ei ole niitä alkupanoksia näiden muutosten toteuttamiseen, sanoo Saarinen MTV Uutisille.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on hakenut valtiolta lisärahoitusta.

"Vuodeosaston ei pitäisi olla kenenkään koti"

Toimialajohtaja Saarinen sanoo, että Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on ajoittain esiintynyt ruuhkaa jatkohoito- tai jatkohoivapaikkojen puutteen vuoksi.

Hän on kuitenkin hieman eri mieltä ministeri Juuson kanssa vuodeosastojen liiallisesta lopettamisesta.

– Meillä vuodeosastoja on lakkautettu terveydenhuollon palvelutarpeen näkökannalta. Vuodeosasto on minun mielestäni terveydenhuollon hoitoyksikkö, jonka ei pitäisi olla pitkäaikaisen hoivan (paikka), saati sitten kenenkään koti. Nämä vuodeosastot on todella tarkoitettu terveydenhuollon käyttöön, sanoo Saarinen MTV Uutisille.