Lähestymiskieltoon määrätty mies yritti murhata lapsensa sijaisperheen äidin ja vuosien vankeustuomion.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi maanantaina vuosien vankeuteen nelikymppisen miehen, joka oikeuden mukaan yritti murhata lapsensa sijaisperheen äidin.

Miehen lapsi oli sijoitettu vuonna 2019, kun lapsi oli alle alle vuoden vanha. Mies oli tavannut lastaan valvotusti, mutta sijaisperheen äiti kertoi, että viimeisen vuoden aikana tilanne oli kärjistynyt ja miehen viha oli kohdistunut häneen.

Keväällä 2024 mies uhkasi kahdessa eri tilanteessa sosiaalityöntekijöiden kuullen, että tappaa naisen ja tämän perheen. Nainen kertoi ottaneensa uhkaukset tosissaan senkin takia, että miehellä oli aiempaa väkivaltarikostaustaa.

Nainen sai miehelle lähestymiskiellon toukokuussa 2024, mutta siitä huolimatta mies jatkoi viestien lähettämistä. Hän alkoi myös uhkailla sosiaalityöntekijöitä.

Kiilasi pientareelle, puukotti rengasta

Tilanne kärjistyi marraskuun 2024 lopulla. Uhri, mies ja sosiaaliviranomaiset pitivät 27. marraskuuta palaverin, joka jouduttiin keskeyttämään, kun mies ryhtyi jälleen esittämään tappouhkauksia uhrille. Palaverin jälkeen mies jatkoi naisen uhkailua tekstiviesteillä.

Aamupäivällä 29. marraskuuta mies ilmoitti sosiaalityöntekijälle, että hänelle ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tappaa sijaisperheen äiti. Sitten mies oikeuden mukaan ajoi sijaisperheen asuinpaikkakunnalle ja siellä koululle, jossa tiesi naisen olevan. Mies lähti seuraamaan naisen autoa, näytti ikkunasta puukkoa ja kiilasi sitten naisen auton pientareelle.

Mies juoksi puukko kohotettuna naisen auton luo ja ehti iskeä sillä naisen auton rengasta. Naisen onnistui ajaa läheiseen ruokakauppaan, missä hän lukitsi itsensä vessaan, kunnes poliisi tuli paikalle.

Mies lähetti naiselle edelleen viestejä, joissa uhkasi tätä tappajilla ja talon polttamisella. Poliisi haki perheen lapset koulusta ja vei koko perheen turvaan.

Poliisi piiritti useita tunteja

Miestä lähdettiin ottamaan kiinni kotoa, mutta hän ei suostunut tulemaan ulos ja uhkasi poliiseja tappamisella. Poliisi piiritti miehen asuintaloa usean tunnin ajan. Piirityksen aikana mies ampui ilma-aseella useita kertoja poliiseja kohti.

Uhri vaati miehelle rangaistusta murhan yrityksestä, syyttäjät vain tapon yrityksestä. Käräjäoikeus oli uhrin kannalla. Se katsoi, että teko oli vakaasti harkittu sekä muutenkin törkeä muun muassa siksi, että se kohdistui miehen lapsen sijaisäitiin ja sitä edelsi pitkään jatkunut uhkailu.