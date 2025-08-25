Podcast: Pippa Laukalta löytyi esisyöpä 40-vuotiaana

Pippa Laukka ja Noora Karma keskustelevat vaihdevuosista tuoreessa podcastissa.

Julkkislääkäri Pippa Laukka,55, kertoo hänen ja Noora Karman juontamassa Kuumilla aalloilla -podcastissa, että häneltä löydettiin kohdunkaulansyövän seulonnoissa esisyöpä, kun hän oli 40-vuotias.

Laukka paljastaa, että siitä syystä hänellä ei koskaan ole ollut esivaihdevuosia ja toteaa asian olleen iso salaisuus. Laukka kertoo olleensa tietoisesti kertomatta asiasta.

Hän sanoo podcastissa, että puhuessa asiasta hän herkistyy ja saa kylmiä väreitä.

– Minulla oli aina ollut papakokeet normaalit ja olen käynyt aina seulonnoissa.

Tv-lääkäri kertoo saaneensa tietää esisyöpälöydöksestä ollessaan Portugalin Algarvessa maajoukkueen matkassa lääkärinä.

Laukka kertoo pohtineensa eri vaihtoehtoja hoitavan lääkärin kanssa. Lopulta päädyttiin kohdunpoistoon. Laukka kertoo olleensa toista vuotta uneton kohdunpoiston jälkeen.

– Minä en lääkärinä osannut yhdistää, että kohdunpoisto ja unettomuus.

Laukka toteaa, että hänellä alkoi vaihdevuodet leikkauksen jälkeen.

– Vaikka lääkäri sanoi, että kohdunpoisto ei aiheuta vaihdevuosia, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa.

Laukka kertoo, että leikkauksessa hänen munasarjojansa ei poistettu ja toteaa, että mikäli niin olisi tehty, niin tilanne olisi voinut olla erilainen.

– Lääkärinä tiedän, että 50 prosenttia munasarjojen verenkierrosta kulkee kohdun kautta, että kyllähän siellä nyt joku muuttuu.

Podcastissa hän kertoo, että vuosia myöhemmin myös hänen munasarjansa poistettiin ja unettomuusoireet palasivat.

Laukka kertoo operaatioiden vaikuttaneen parisuhteeseen ja itsetuntoon. Laukka toteaa, että hänellä ei aloitettu minkäänlaista lääkitystä kohdunpoiston jälkeen ja sanoo, että jälkeen päin ajateltuna olisi pitänyt vaatia aktiivisempaa hoitoa.

