– Sinun viskeraalirasva on vähentynyt, kolesteroliarvot ovat pienentyneet, testosteroniarvot ovat nousseet, sinun rasvamassa on vähentynyt ja lihasmassa puolestaan lisääntynyt, stressitasosi ovat laskeneet, unenlaatusi on parantunut ja kymmenentenä sinun herkkä crp-arvo, joka mittaa matala-asteista tulehdusta, on laskenut, Laukka luettelee.

Ohjelman kuvausten alussa hän painoi 96,8 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä on 113 senttiä. Ohjelman lopussa lukemat ovat lähes samat, mutta terveyttä mittaavissa arvoissa on tapahtunut huomattava muutos.

Olet mitä syöt -ohjelmassa Pippa Laukka vierailee MTV Uutisten meteorologin Pekka Poudan luona. Säämiehen paheena olivat erityisesti juustot. Liikuntaharrastaukset loistivat poissaolollaan ja eturauhas- sekä kolesteroliarvot olivat pahasti koholla.

Pekka Poudan ruokavalio ennen Olet mitä syöt -projektiin lähtemistä on yksipuolinen ja täynnä piilokaloreita. MTV / Jori Heikkinen

Pouta kertoo, että ei ole joutunut luopumaan paheistaan. Juustohiiri käy yhä juustolla, mutta ei enää niin tiuhaan kuin ennen. Suurin muutos oli kuitenkin kolesteroli- ja eturauhaslääkityksen saaminen, mikä on parantanut arvoja ja lisännyt elinvuosia. Liikunta on muuttunut höntsäilystä kunnon sykettä nostavaksi kuntosalitreeniksi.