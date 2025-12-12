Pekka Pouta nähdään Olet mitä syöt -ohjelmassa. Meteorologi onnistui kääntämään kelkan ja sai kiinni terveellisistä elämäntavoista.
Olet mitä syöt -ohjelmassa Pippa Laukka vierailee MTV Uutisten meteorologin Pekka Poudan luona. Säämiehen paheena olivat erityisesti juustot. Liikuntaharrastaukset loistivat poissaolollaan ja eturauhas- sekä kolesteroliarvot olivat pahasti koholla.
Ohjelman kuvausten alussa hän painoi 96,8 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä on 113 senttiä. Ohjelman lopussa lukemat ovat lähes samat, mutta terveyttä mittaavissa arvoissa on tapahtunut huomattava muutos.
– Sinun viskeraalirasva on vähentynyt, kolesteroliarvot ovat pienentyneet, testosteroniarvot ovat nousseet, sinun rasvamassa on vähentynyt ja lihasmassa puolestaan lisääntynyt, stressitasosi ovat laskeneet, unenlaatusi on parantunut ja kymmenentenä sinun herkkä crp-arvo, joka mittaa matala-asteista tulehdusta, on laskenut, Laukka luettelee.