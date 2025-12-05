Olet mitä syöt -sarjaan osallistunut Mandimai Sundberg kertoo mietteitään kuvausten jälkeen.
Olet mitä syöt -ohjelman toisessa jaksossa lääkäri Pippa Laukka pureutui somevaikuttaja Mandimai Sundbergin elintapoihin ja ruokavalioon.
Sundberg, 25, kertoo nyt Instagram-tilillään mietteitään ohjelman päättymisen jälkeen.
Hän on aikaisemmin kertonut avoimesti syömishäiriötaustastaan. Somevaikuttajan seuraajat kyselivätkin pelottiko ohjelmaan osallistuminen tämän vuoksi.
– Ei kummemmin. Tästä oltiin puhuttu kattavasti tuotannon kanssa etukäteen ja tausta oltiin otettu tosi hienosti huomioon! Tunnen myös itseni hyvin ja tiesin, että tämä tuskin tulee triggeröimään. Tämä oli mulle nimeomaan hyvin tärkeä ja silmiä avaava matka, hän kirjoittaa.