– Ei kummemmin. Tästä oltiin puhuttu kattavasti tuotannon kanssa etukäteen ja tausta oltiin otettu tosi hienosti huomioon! Tunnen myös itseni hyvin ja tiesin, että tämä tuskin tulee triggeröimään. Tämä oli mulle nimeomaan hyvin tärkeä ja silmiä avaava matka, hän kirjoittaa.

– Syön tietty! Mun sh-taustan takia on tosi tärkeetäkin, etten lähde täysin kieltämään itseltäni mitään. Syön yhä aika paljon herkkuja, mutta perus arjessa pyrin syömään Pipan antamien ohjeiden mukaan. Tuntuu, että löysin vihdoin sellaisen jonkinlaisen ”kultaisen keskitien” — ennen olen ollut sellainen ääripäästä toiseen -eläjä, hän kirjoittaa.

Jaksossa selvisi, että hän kärsii vatsavaivoista. Katsojat tiedustelivat, miten hänellä sujuu nykyään ruokailujen ja vatsan kanssa.

– Ruokailujen kanssa tosi kivasti (ainakin suurimman osan ajasta)! Tämä ei jäänyt siis 8 viikon haasteeksi. IBS eli ärtyneen suolen oireyhtymä rajoittaa elämääni yhä aika paljon. Sain ohjelmasta tosi hyvät vinkit ja niiden avulla (ruokavalion ansiosta) pärjään IBS:n kanssa. Kuitenkin tosiaan herkuttelen yhä välillä, josta maha ei tykkää yhtään. Lisäksi jotkut ruuat, mitkä sopi mahalle OMS-matkan aikana, ei sovikaan yhtäkkiä. Eli aika arpapeliä tämä maha, hän kirjoittaa.