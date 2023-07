Pitkäaikainen diplomaatti Jaakko Iloniemi kuvaa Suomen välejä Venäjään surkeiksi: "Suomi ei ole koskaan uhonnut idän suuntaan, ei myöskään nyt Naton jäsenenä"

Välit Venäjään surkeimmat vuosikymmeniin

– Kyllä ne ovat huonommassa jamassa kuin ovat olleet vuosikymmeniin, se on selvä. Mutta kaikki on seurausta hyökkäyssodasta, se ei ole meidän aikaansaamaamme.

Iloniemen mukaan turvallisuuspoliittista uhkaa ei ole, sillä Suomi on nyt Natossa, eikä Venäjällä tänään edes riittäisi armeijaa meidän rajallemme. Ministeri myös muistuttaa, että Suomi ei ole kokskaan uhonnut idän suuntaan, ei myöskään nyt Naton jäsenenä.

– Suomen käyttäytymiseen ei ole kuulunut ennenkään mikään pullisteleva ja provoisoiva linja. Olemme pikemminkin olleet aina hillyttyjä, ja se on hyvä linja.

Iloniemen mukaan suhteiden normalisointia ei estäisi Nato-jäsenyys, vaan syy on Kremlin nykyinen johto.

Tunnustus Suomelle

–Me olemme uusin Nato-maa, ja sitä taustaa vasten on johdonmukaista, että Yhdysvallat, joka on kuitenkin Naton johtovaltio, käy ikäänkuin tervehdyskäynnillä toivottamassa Suomen joukkoon mukaan. Se on ikään kuin tunnustus.