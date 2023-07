Turkin presidentti Erdogan on asettanut uusia ehtoja Ruotsin Nato-jäsenyydelle

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on asettanut uusia ehtoja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymiselle.

Erdoganin ja Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin on määrä tavata tänään Vilnassa.

– Ruotsin Nato-jäsenyydessä on pieniä valonmerkkejä ilmassa. Se on viime kädessä Erdoganin kädessä milloin Ruotsin Nato-jäsenyys tapahtuu. Se on varmaa, että Ruotsi pääsee Nato-jäseneksi, mutta Erdoganin ja Kristerssonin tapaamisen jälkeen ollaan viisaampia siitä, milloin se tapahtuu, Häkkänen kertoi.