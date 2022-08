Hyundai-tähti ei enää haaveile Kalle Rovanperän haastamisesta – "Kakkossijasta on käynnissä hyvä kamppailu"

- Olemme omalla paikallamme, kuten Virossakin. Tällaisessa rallissa pystyimme toivomaan vain sitä, että edellä oleville tapahtuisi jotain. Lapilla ja Evansilla olikin pientä tilannetta, mutta he pääsivät maaliin ja pitivät sijoituksensa. Joten viides on meidän paikkamme, Neuville kertasi Belgian yleisradioyhtiö RTBF:n mukaan.

Tänak nousi voitollaan MM-sarjassa toiseksi pisteen turvin ennen Hyundai-tiimitoveriaan Neuvillea. MM-sarjan kärkikuljettaja Kalle Rovanperä on kuitenkin jo kaukana, peräti 94 pistettä Tänakia ja 95 pistettä Neuvillea edellä.

- Ypres on tärkeä ralli, jos haluamme saada takaisin toisen sijan. Kakkossijasta on käynnissä hyvä kamppailu – meitä on kolme tai neljä kuljettajaa lähellä toisiamme. Haluamme nousta takaisin toiseksi, Neuville sanoi.