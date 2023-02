Viime kauden floppikuski näytti Ruotsin MM-rallissa – "On jopa vähän epätodellista"

Varsinkin loppukausi oli synkkä, minkä myötä M-Sport näytti Breenille ovea. Hyundain tiimissä ilo on jälleen palannut Breenin kasvoille.

– On ihan mieletöntä taistella jälleen kärjessä. Olen sanonut monesti tänä viikonloppuna, että juuri tätä tunnetta minulla on ollut ikävä. On jopa vähän epätodellista olla podiumilla vaikean jakson jälkeen, Breen hehkutti.