Suomalaiskuski kyttää tyhjäksi jäänyttä MM-paikkaa, latasi suoran arvion mahdollisuuksistaan – "Minulla olisi paljon annettavaa"

Tiedossa on, että Sordo on Hyundain puikoissa kesäkuun alussa Sardiniassa ja ajaa todennäköisesti myös Keniassa juhannuksen aikaan. Sen sijaan Viron ja Suomen nopeisiin soraralleihin Hyundain tarvitsee kuljettajan.

Suninen on ajanut Hyundain WRC2-autolla vuoden 2021 lopusta saakka. Portugalissa suomalaiskuljettajan manageri Timo Jouhki oli neuvottelemassa Hyundain edustajien kanssa.

– Varmaan Timo on käynyt juttelemassa, mutta en tiedä, mikä on ollut keskustelujen lopputulema. Vaikka täällä nyt nopein Hyundai-kuski olisi ja muut tiimikaverit jäisivät taakse reilusti, niin katsotaan, mikä se heidän päätöksensä on, Suninen kertoi MTV Urheilulle.