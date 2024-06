Pitääkö töpselit ottaa irti ukkosella?

Monilla suomalaisilla on etenkin kesäaikaan menoja, joiden perässä kotoa poistutaan jopa päiväkausiksi.

Vaikka mökkireissulle lähtiessä otettaisiinkin töpselit seinästä, saattaa moni pohtia, kuinka tärkeää on eri sähkölaitteiden irrottaminen esimerkiksi vain yhden yön poissaolon ajaksi.

Voiko sähkölaitteita jättää seinään edes yhdeksi yöksi?

Tukesin ylitarkastaja Jussi Vesti kertoo MTV Uutisille, että kun kotoa poistutaan pidemmäksi aikaa, on suositeltavaa irrottaa pistorasiasta kaikki ei-välttämättömät sähkölaitteet. Esimerkiksi isoja kylmälaitteita tai liettä ei tarvitse irrottaa.

– Kaupunkien ulkopuolella Suomen sähköverkko on pitkälti ilmajohtoverkkoa, joka on altis salamaniskuille. Kaupungeissa puolestaan sähköverkko on useimmiten kaapeloitu maan alle, jolloin se ei ole yhtä altis ukkosen aiheuttamille salamaniskuille, Vesti selventää.