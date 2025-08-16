Myrskytuulet ja voimakkaat sateet iskevät Suomeen – meteorologilta tyly tuomio loppukesälle

Saderintama tuo myrskypuuskat ja viileät lämpötilat Suomeen. Helteet ovat ohi, kertoo meteorologi Miina Manninen.

Aamun voimakkaimmat sateet ovat tänään osuneet Itä-Suomeen, jossa ukkosia ja kovia tuulia on mitattu erityisesti Rääkkylän ja Saimaan alueilla.

Meteorologi Miina Mannisen mukaan päivän runsaimmat sateet ovat iltapäivällä siirtyneet pohjoiseen ja länteen.

– Lännessä lämpötilat ovat jo alle 15 astetta ja idässäkin viimeiset 15 asteen lukemat väistyvät, Manninen kertoo.

Saderintama tuo mukanaan rajut tuulet

Aamun sadetutkakuvissa näkyy, kuinka voimakas rintama liikkuu kohti itää ja sen jälkipuolella lämpötilat romahtavat nopeasti.

Sateiden yhteydessä lännessä ja lounaassa tuulee iltapäivällä kovaa luoteen suunnasta, ja puuskat voivat yltää myrskylukemiin.

Tuuli on puuskissa myrskylukemissa alkuiltaan asti sekä läntisillä merialueilla, länsirannikolla että Lounais-Suomessa, Manninen sanoo.

Kovimmat tuulet voivat aiheuttaa paikallisia myrskyvahinkoja.

Pohjoisessa tuulee erityisesti Lapin tuntureilla, joissa tuuli puhaltaa pohjoisen puolelta. Sateet yleistyvät päivän mittaan myös Pohjois-Suomessa, ja paikoin voi esiintyä ukkosta.

Lämpötilat laskevat

Lämpötilat vaihtelevat Pohjois-Suomessa tänään 15 asteen molemmin puolin, ja huomiseksi virtaa vielä kylmempää ilmaa koko maahan.

Sää jatkuu vaihtelevana, ja erityisesti lännessä ja pohjoisessa on syytä varautua voimakkaisiin tuuliin ja sateisiin myös viikonlopun aikana.

Sunnuntaina lämpötilat jäävät pohjoisessa alle 15 asteen, kun taas etelässä ja idässä päivän ylimmät lukemat kipuavat 20 asteeseen.

– Mutta helteet ovat kyllä tälle kesälle nyt ohi, Manninen toteaa.