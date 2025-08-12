"Kunnon jytinä": Ukkosmöykky vyöryi pääkaupunkiseudun yli

Suomenlahdella on kunnon ukkosjytinä, kertoo Forecan ja MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas.
Voimakas saderintama ukkosineen vyöryy aamun aikana pääkaupunkiseudun päältä, ja lisää ukkosia on luvassa iltapäivällä. MTV Uutiset seurasi saderintaman etenemistä suorassa lähetyksessä aamulla.
Meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan Espoossa on jo salamoinut, Helsingin puolelle ukkonen iskee hieman heikompana. Ensimmäisen sademöykyn pitäisi olla ohi jo aamuyhdeksän jälkeen.
Näin hienolta vyörypilvi näytti Helsingin Töölönkadulla.
Maan länsiosiin sekä Lappiin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Idässä päivä näyttää poutaiselta.
Kuurojen yhteydessä voi sataa paikoin rakeita. Lisäksi saattaa esiintyä yksittäisiä tuulenpuuskia. Ilmatieteen laitoksen mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että tuulenpuuskat aiheuttaisivat vahinkoa.
Keskiviikkona sää on laajasti poutainen, ja lämpötilat kohoavat 20 asteen yläpuolelle.
Torstaina sää lämpenee entisestään. Lämpimintä on maan etelä- ja keskiosissa, joissa lämpötila saattaa nousta jopa 25 asteeseen.
– On melko epätodennäköistä, että tuulenpuuskiin liittyisi mitään vahinkoa aiheuttavaa. Aika maltillinen tilanne tämä kuitenkin on, päivystävä meteorologi Tuukka Keränen Ilmatieteen laitokselta kertoo STT:lle.
Epävakaisemman tiistain jälkeen sää lämpenee keskiviikkona, jolloin sää on laajasti poutainen. Lämpötilat kohoavat 20 asteen yläpuolelle.
– Keskiviikko on varsin kesäinen ja enimmäkseen ihan kaunis päivä, Keränen sanoo.
Torstaina sää lämpenee entisestään. Lämpimintä on maan etelä- ja keskiosissa, joissa lämpötila saattaa nousta jopa 25 asteeseen.
Loppuviikosta sää epävakaistuu. Perjantaina lämpimämmän alkupäivän jälkeen lännestä saapuu epävakaisempaa säätä, minkä myötä maan länsi- ja pohjoisosiin saapuu sateita.
– Lauantaina vesisateita on jo laajemminkin. Samalla kaikkein korkeimmat lämpötilat pyyhkiytyvät Suomen yltä pois, ja lauantaista eteenpäin lämpötilat ovat siinä 15–20 asteen välillä, Keränen sanoo.
Salamoita ollut keskimääräistä vähemmän
Vaikka heinäkuun lopussa ja elokuun alussa ukkosia on esiintynyt lähes päivittäin, ovat kuluvan kesän salamamäärät Keräsen mukaan jääneet hieman alle keskimääräisen.
Alkukesä oli melko viileä koko maassa, jolloin ukkosia esiintyi hyvin vähän.
– Siinä vaiheessa oltiin hyvinkin jopa ihan ennätyksellisissä lukemissa, sillä salamoita oli esiintynyt niin vähän kesäkuun loppuun mennessä, Keränen sanoo.
Heinäkuun helteiden myötä myös ukkoset ja salamat lisääntyivät.
– Heinäkuun salamamäärät olivat jo melko lähellä keskimääräistä, mutta kuitenkin keskimääräisen alapuolella, Keränen sanoo.
Salamamäärät myös elokuun alussa ovat olleet keskimääräistä vähäisemmät.
– Pikkaisen alle keskimääräisen ollaan.