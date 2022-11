Tällaista vahinkoa sähkökatkot voivat aiheuttaa suomalaiskodeissa – vakuutusyhtiö muistuttaa: "Varoitusaika voi olla pahimmillaan hyvin lyhyt"

Kotitalouksissa on syytä varautua sähköpulan vuoksi tulevan talven mahdollisiin ajastettuihin sähkökatkoihin, Pohjola Vakuutus toteaa tiedotteessaan. Vakuutusyhtiö nimittäin ennakoi sähkökatkojen aiheuttavan kodeissa vahinkoja.

– Sähkökatkon varoitusaika voi olla pahimmillaan hyvin lyhyt. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajille sähköä jakelevan yhtiön on saatava tieto hyvin tehokkaasti ja ripeästi kotitalouksille, jotta ihmiset pystyvät reagoimaan sähkökatkoon ja siten minimoimaan katkosta mahdollisesti aiheutuvat riskit ja vahingot, Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala kertoo tiedotteessa.

"Aiheuttaa monissa ihmisissä epävarmuutta"

Vakuutusyhtiö neuvoo laittamaan kodinkoneet, kuten lieden, uunin ja kiukaan pois päältä sähköjen yllättäen katketessa. Lisäksi on hyvä sulkea astian- ja pyykinpesukoneiden hanat, jotta vesivahingoilta vältyttäisiin. Palo- ja vuotovahinkojen riski on nimittäin koholla sähköjen kytkeytyessä jälleen päälle. Erityisesti siinä tapauksessa, että kotoa pitää poistua sähkökatkon aikana, on tärkeää pitää huolta siitä, että kodinkoneet ovat pois päältä.