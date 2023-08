Pitääkö puhelin sammuttaa joka päivä, kuten australialaisia kehotettiin tekemään? Suomalaisella asiantuntijalla parempi vinkki

Australian pääministeri Anthony Albanese kehotti aiemmin tänä kesänä The Guardianin mukaan kansalaisia sammuttamaan puhelimensa kerran päivässä ja pitämään laitteen sammutettuna muutaman minuutin ajan tietoturvaa parantaakseen.

Tietoturva-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen kertoi MTV Uutisille heinäkuussa törmänneensä The Guardianin artikkeliin Albanesen kehotuksesta.

"Riski on mitättömän pieni"

– Käynnistyksen yhteydessä ne häviävät. Älypuhelimissa tällaisten haittaohjelmien riski on mitättömän pieni, sillä ohjelmat ladataan sovelluskaupoista ja silloin ne saavat luvan tallentaa itsensä pysyvästi.

– Niihin voidaan murtautua verkosta, ja on monia tapauksia, joissa haittaohjelma on jäänyt elämään reitittimen muistiin. Näissä laitteissa pysyvä tallentaminen on vielä vaikeampaa, koska niihin ei yleensä pysty asentamaan muita ohjelmia – vain reitittimen oman firmwaren voi päivittää.