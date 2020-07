Onko sinulla Garminin älykello? Näin tietoturva-asiantuntija neuvoo toimimaan: "Sieltä on voitu saada mitä tahansa tietoja"

– Garminhan ei voi mitenkään varmistua siitä, etteikö käyttäjien tietoihin olisi päästy käsiksi. Jos yrityksen sisäverkkoon on päästy murtautumaan, sieltä on voitu saada periaatteessa mitä tahansa tietoja, tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen arvioi.

Järvinen sanoo, ettei tiedä tarkkaan, millaisia asiakastietoja Garminilla on hallussaan. Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että tietoja on päätynyt vääriin käsiin ja esimerkiksi kaupattavaksi eteenpäin.