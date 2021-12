Tutkija varoittaa: Jos saat varastetun puhelimesi takaisin, pysy siitä kaukana ja heitä se roskiin – näillä vinkeillä teet puhelimestasi murtamattoman

Kunnollinen pääsykoodi suojaa varkaudelta

Älä käytä peukaloa sormenjälkitunnistukseen

– Sormenjälki on helppo tapa, mutta se jää siihen puhelimen ruudulle ja se on mahdollista kopioida. Sitä voi sitten välttää siten, että käyttää vaikka pikkusormea, niveltä tai rystystä. Esimerkiksi pikkusormi koskee harvemmin kännykkään, silloin ei saada puhelimen mukana varastettua sormenjälkinäytettä.

Jos puhelin häviää ja tulee takaisin, ole varovainen

– Pelottavaa on se, että jos puhelin häviää esimerkiksi kahdeksi tunniksi, sen jälkeen ei ole mitään takeita siitä, etteikö puhelinta olisi avattu fyysisesti. Sisällä voi olla akku, josta puolet on akkua, ja puolet kuuntelulaitetta. Sisällä voi olla vakoilupiiriä, jolla voi saada käyttäjien koodit selville.

– On tapauksia, joissa on kryptovaluuttalompakon sisältävä laite on voitu kaapata, puhelinoperaattoria voitu huijata ja päästään tekstiviestiautentikaation kautta varastamaan miljoonia. Kryptovaluutta on mielenkiintoinen hyökkääjälle, koska siinä ei ole juuri mitään vahvistuksia. Kun kerran tällainen siirto tapahtuu, se on sitten siinä.