Pitääkö muovi pestä ennen kierrätystä ja mitä keräykseen saa laittaa? MTV kokosi vastauksia yleisiin kierrätyspulmiin

Kodin jätteiden kierrättäminen on kehittynyt ajan saatossa ja jonkun kierrätysreippautta saattaa syödä väärä tieto. Yleinen harhaluulo esimerkiksi on, että muovipakkaukset tulisi pestä ennen kierrättämistä.

Pitääkö likainen voipaketti tai viilipurkki pestä ennen kierrättämistä?

Voiko likaisesta lihapakkauksesta tulla haitallisia bakteereja kierrätysmuoviin?

– Mikäli haluaa, muovipakkauksia voi huuhtaista hieman kylmällä vedellä ennen kierrättämistä. Kovin rasvaisia pakkauksia ei kuitenkaan kannata huuhtoa vedellä, sillä rasva tukkii viemärin. Kovin likaiset pakkaukset on parempi laittaa sekajätteeseen.

Saako erilaisia muoveja pakata sisäkkäin keräysastiaan?

– Ei, sillä optinen lajittelija tunnistaa muovilaadut toisistaan pinnalle heijastetun infrapunasäteen avulla. Jos ei muoveja on pakattu sisäkkäin, kone tunnistaa vain ulommaisen materiaalin.

Miten Pringles-paketti tulisi kierrättää? Siinähän on vaikka mitä materiaaleja?

– HSY lisäsi tänä keväänä HSY:n verkkosivuilta löytyvään Jäteoppaaseen lieriön muotoisen perunalastupaketin kierrätysohjeen. On totta, että Pringles-purkissa on monia erilaisia materiaaleja. Sen kierrätysohje on seuraava: Muovinen kansi kuuluu muovinkeräykseen, repäisykansi sekajätteeseen ja itse lieriö pahvinkeräykseen, vaikka sen pohjassa onkin metallia.