Israelissa kahdesti rokotetut joutuvat sairaalaan – voiko sama toistua Suomessa? Näin THL:n asiantuntija kommentoi

Vastaus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan selvä: kaksi koronarokotetta antaa erinomaisen suojan koronaviruksen vakavampaa tautimuotoa ja taudin aiheuttamaan kuolemaa vastaan .

Rokotteiden antovälillä on väliä

Syynä Israelissa nähtyyn ilmaantuvuuden nousuun ja koronaan sairastuneiden sairaalahoidon kasvuun on Kontion mukaan useita syitä.

Iän lisäksi Kontion mukaan rokotteiden lyhyellä antovälillä on ollut maan koronatilanteeseen merkittävä vaikutus.

– Rokotteen antama suoja ei ole yhtä hyvä, kun rokotteet on annettu kolmen viikon antovälillä. Senkin takia siellä (Israelissa) suoja hiipuu nopeammin.

Suomessa otettiin esimerkkiä maailmalta

Esimerkiksi Kanadassa ja Isossa-Britanniassa koronarokotteet on annettu pidemmällä aikavälillä, mikä myös on näkynyt koronarokotteen antamassa suojassa.

– Siitä tulee koko ajan lisää tutkimustietoa, että tämä on hyvä asia. Mitä pidemmällä välillä rokotteet on annettu, sitä parempi suoja tulee, Kontio toteaa.

Tämä on myös syy sille, miksi 1. ja 2. rokoteannoksen lyhyellä aikavälillä saaneet henkilöt, kuten terveydenhuollon henkilöstö, saavat Suomessa kolmannen rokoteannoksen.

Miksi rokotettu sairastuu?

Myös Suomessa on niitä, jotka ovat sairastuneet koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kahdesta koronarokotteesta huolimatta.

– Nyt otan esimerkiksi tuhkarokon, jossa on todella hyvä suoja kahden rokoteannoksen jälkeen, mutta jo rokotuksesta on pidempi aika ja altistus on voimakas, esimerkiksi rokottamaton perheenjäsen sairastuu, kyllä rokotettukin voi sairastua, Kontio toteaa.