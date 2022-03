Pitääkö allergialääkkeitä syödä hyvissä ajoin etukäteen? Asiantuntija vastaa ja kertoo, milloin kannattaa havahtua: "Se on lääkärikäynnin paikka"

"Ei lääkkeitä tarvitse syödä turhaan kauaa etukäteen"

– Ei lääkkeitä tarvitse syödä periaatteessa turhaan kauaa etukäteen. On keliriippuvaista, koska allergiakausi on pahimmillaan, ja kaudet vähän vaihtelevat: joka vuosi siitepölykausi ei ole yhtä hankala, Ijäs kuvaa.

Nenäsuihkeet voi aloittaa etukäteen

Käytä oireisiin sopivaa lääkettä

Jos allergiakausi pääsee yllättämään, ota antihistamiinitabletti

Kova yskä tai vaikeudet hengittämisessä vaativat lääkärikäyntiä

– Nenäsuihkeessa on tärkeää, että sitä käytetään ohjeen mukaan, koska monet suihkeista sisältävät kortisonia ja siinä annostelu ohjeen mukaan on tärkeää. Nenäsuihkeen kortisoni voi kuivattaa ja joskus jopa ärsyttää limakalvoja, Ijäs sanoo.

Allergialääkkeiden pitkäaikainenkaan syöminen ei ole vaaraksi – teho ei katoa

Allergioita on toki monenlaisia. Ristiallergiset voivat saada koivun lisäksi oireita joistakin vihanneksista: proteiini, joka siitepölyssä aiheuttaa allergiaa, on kasviksissa ja hedelmissä hieman samanlainen. Se saa kehon reagoimaan.

– Siinä mielessä antihistamiinit ovat tosi kiva lääke. Ne ovat yleensä hyvin siedettyjä ja isompia haittavaikutuksia ei ole. Niitä on hirveästi erilaisia ja ei voi sanoa, että joku vaikuttaisi paremmin kuin toinen, vaan se on enemmän yksilöllinen asia. Kun löytää itselleen toimivan, sitä voi turvallisesti käyttää pitkiäkin aikoja kerralla. Teho ei siitä heikkene, Ijäs sanoo.

Allergioiden hyvä hoito on tärkeää: "Monet ajattelevat, että tämä nyt on vain tällaista..."

– Ehdottomasti allergian hyvä hoito on prioriteetti numero yksi. Sillä ehkäistään, että allerginen nuha pitkittyy. Se altistaa astmalle ja on sille yksi riskitekijä, hän sanoo.

– Monet jotenkin ajattelevat, että tämä nyt on vain tällaista ja tämä menee äkkiä ohi, mutta siitepölyallergia on elämänlaatuun voimakkaasti vaikuttava asia. Allergioiden hyvä hoito on tärkeää, ja hoito on aika helppoa: suurin osa on itsehoitolääkkeitä, eli apteekissa osataan auttaa löytämään sopiva lääkitys.