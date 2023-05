Siitepölyt kiusaavat allergikkoja nyt etenkin eteläisessä Suomessa – näin helpotat oireita

Kuiva sää on päästänyt koivun siitepölyt leijailemaan ilmassa Etelä-Suomessa kuluneen viikon aikana. Allergiaoireista kärsiville ei ole luvassa helpotusta viikonlopunkaan aikana, sillä sään odotetaan lämpiävän entisestään, mikä voimistaa koivun kukintaa.

– Etelä-Suomessa lepän kukinta on jo päättynyt, mutta Pohjois-Suomessa kukinta jatkuu edelleen. Maan keskiosissa lepän kukinta alkaa hellittämään, mutta koivun kukinta alkaa lämpimillä paikoilla ensi viikon aikana.

– Ilmavirta kulkee vielä toistaiseksi pohjoisesta etelään, joten koivun siitepöly ei kulkeudu maan muihin osiin, mutta ilmavirta on kääntymässä, jolloin siitepöly pääsee kulkeutumaan aivan maan pohjoisimpiin osiin saakka.

Koivu kukkii tänä keväänä edellistä voimakkaammin

Tänä keväänä koivun kukinta on keskimääräistä voimakkaampaa, kun vuosi sitten se oli keskimääräistä heikompaa.

– Kukinta ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen voimakasta. Meillä on ollut vuosia, jolloin koivun siitepölyä on ollut ilmassa paljon enemmän. Allergikoista tosin voi tuntua, että tänä vuonna pölytilanne on pahempi kuin vuosi sitten, Pätsi kertoo.