Pienikin määrä allergian aiheuttajaa voi olla hengenvaarallinen allergiselle lapselle – tällaisia vaaratilanteita voi syntyä tietämättömyydestä

112-päivänä 11. helmikuuta on hyvä hetki muistuttaa erilaisten hengenvaarallisten tilanteiden ennältaehkäisystä. Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa tiedotteessaan siitä, että allergiselle lapselle pienkin muru allergian aiheuttajaa voi laukaista hengenvaarallisen anafylaksian.

– Lapsen allergiat on otettava tosissaan ja ne on huomioitava lapsen arjessa. Tärkeää on, että lapsen koko lähipiiri päiväkodista isovanhempiin tuntevat lapsen allergiat ja osaavat toimia lapsen kannalta turvallisesti, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliiton verkkoasiantuntija Anu Sauliala tiedotteessa.