Kariitalla todettiin hengenvaarallinen maitoallergia – joutuu silti juomaan joka aamu maitoa

Kariitta Korpelalle maito on sekä myrkkyä että lääkettä. Korpelan puhelin on ajastettu hälyttämään joka päivä samaan aikaan. Silloin Korpela juo 35 millilitraa maitoa. Näin on tehtävä joka päivä, jotta aikuisena puhjennut vakava maitoallergia pysyy siedettävällä tasolla.