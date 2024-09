Linnea Leinon ja Anssi Heikkilän tanssiesityksen uskalias päätös häkellytti TTK:ssa: "Minulla on kova luotto"

– On se supermahtavaa, että se työ, mitä me tehdään tuolla, niin sai tuollaisen palkinnon. On se tosi kiva, Heikkilä komppasi.

– Ja meillä on muutenkin aika avoin kommunikaatio, kun juttujen taso vaihtelee. Välillä on kevyempää, välillä vakavampaa. Suu ei pysähdy kyllä kovinkaan paljon salilla, Heikkilä totesi.

– Aina kun tekee jotain nostoja, niin numero ykköseni on se, ettei toiselle saa käydä mitään. Jos minulle käy jotain, se on ok, mutta nostettavalle ei saa käydä mitään, se on minun prioriteetti ykkönen aina, kun käydään tekemään jotain, Heikkilä painotti.