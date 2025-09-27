Tanssi tähtien kanssa -ohjelman tuomarina tuttu tanssija esitteli cha cha cha:n saloja ja paljasti myös itsestään uuden puolen.

Tanssija-koreografit Jukka Haapalainen ja hänen puolisonsa Sirpa Suutari-Jääskö opettivat cha cha chata juontajaparille Huomenta Suomessa lauantaina.

– Tätä voi tanssia soolona tai parin kanssa, Haapalainen tähdentää.

Myöhemmin opetushetken aikana pariskunta paljasti, että Haapalaisesta on tullut ajan myötä kova silittäjä.

– Jukka silittää paitani, koska hän on siinä huomattavasti parempi. Tämä on peruja meidän kisa-ajoilta, koska minulla meni meikin ja hiusten laittoon kauemmin ja Jukka alkoi olla levoton, Suutari-Jääskö aloitti.

– Sirpa sanoi, että tee jotain järkevää, Haapalainen jatkoi haastattelussa.

Myöhemmin haastattelussa Haapalainen otti kantaa Tanssi tähtien kanssa -kilpailijoiden saamiin törkyviesteihin.

Katso koko haastattelu videolta.