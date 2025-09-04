Minna Kuukka on kiinnittänyt erityiseen asiaan huomionsa TTK-lähetyksissä: "Miten se on mahdollista?"

Julkaistu 04.09.2025 09:34
Katja Lintunen

Minna Kuukka ja Mikko Ahti pyörähtelevät yhdessä Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla.

Pitkän linjan radiojuontaja Minna Kuukka ja tanssinopettaja Mikko Ahti nähdään yhdessä parketilla Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Kuukalla ei ole entuudestaan tanssitaustaa ennen ohjelman kuvauksia.

– Ei ole pahoja tapoja, joista oppia pois, Kuukka kiteyttää. 

– Se on hyvä lähtökohta, että voi lähteä puhtaalta pöydältä, Ahti toteaa.

Lue myös: Tässä ovat Tanssii Tähtien Kanssa -kisaajat – mukana miespari, Marko "Mörkö" Anttila sekä Tinze

Tänä syksynä Kuukan päivät tulevat olemaan täynnä toimintaa, sillä arkipäivisin hän menee kukonlaulun aikaan juontamaan radio Novan aamulähetyksiä.  

– Nyt on suunnitelma, että kun lähetyksestä pääsen, siitä treenikselle ja matkalla puhdistan pään siitä, mitä on aamulla tapahtunut. Sitten Mikon hoteisiin, Kuukka suunnitteli ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Kuukka on seurannut tiiviisti vuosien aikana Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksiä kotisohvalla.

– Olen aina vain taivastellut sitä, miten ihmisistä tulee niin super taitavia. Miten kukaan ei kaadu ikinä? Sieltä tullaan kaikenlaisia portaita alas, niin miten kukaan ei ole ikinä rähmällään. Miten se on mahdollista? Kuukka kummasteli.

Yllä olevalla videolla Ahti kertoi, mitä tapahtuu ensimmäisenä treenipäivänä. 

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

Tanssii Tähtien KanssaMinna KuukkaTV-ohjelmat

Tanssii Tähtien Kanssa