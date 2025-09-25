Kristiina Mäkelä on tottunut kurinalaiseen harjoitteluun, mutta kisapäivät olivat hyvin erilaisia, kuin Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorien lähetysten päivät.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kolmannen suoran lähetyksen suuria onnistujia olivat entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä sekä tähtiopettaja Sami Helenius. Tähtipari päätti illan hitaalla tanssillaan, joka kirvoitti tuomaristolta ylistystä sekä parin tähän astisen kauden parhaat pisteet.

Mäkelä kertoi MTV Uutisille odottaneensa kyseistä tanssia kaikista eniten tähän mennessä.

– Kun on näin huippu valmennus, ja sitten, että se vielä onnistuu noin hyvin, niin olen aivan sanoinkuvaamattoman iloinen.

Myös opettajaakin hymyilytti sekä tanssin jälkeen että sen aikana. Onnistuminen oli todella hieno.

Illan viimeisenä parina tanssimisessa on omat haasteensa. Tähtiparien päivät studiolla lähetyspäivinä ovat pitkiä, ja oikea vire on pystyttävä säilyttämään niin, että se osuu suoritushetkeen. Se on toisaalta sitä työtä, mitä Mäkelä on itse huippu-urheilijana tehnyt, vaikka siinä on myös isoja eroja. Lähetyspäivinä sama koreografia on jaksettava suorittaa useaan kertaan.

– Meillä on kameraharjoitukset ja kenraaliharjoitus, joka on koko tämä lähetys kerran, niin tuntuu, että apua, nythän se terävin kärki menee. Huippu-urheilussa tehtäisiin niin, että oltaisiin hiljaa, keskityttäisiin, ja sitten mentäisiin vain kerran tekemään se mitä ollaan tekemässä.

– Siinä mielessä tämä on tosi erilaista ja vaatii sellaista keskittymisen jakamista, ettei joko välitä niistä virheistä, joita tulee aikaisemmin, tai sitten menee vain pienemmillä höyryillä. Mutta monet asiat on tosi vaikeita tanssissa tehdä pienemmällä höyryllä, koska sitten ei vaan pysy mukana.

Heleniuksen mukaan Mäkelä on omaksunut tanssimisen suhteen yhden merkittävän asian, joka helpottaa tähtiopettajan työtä suuresti.

– Hän luottaa kyllä vientiini, minulla on sikäli aika helpot tehtävät. Ei sählää mitään omiaan. Päästänyt tähän mennessä helpolla.