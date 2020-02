Lastenklinikka pullistelee vain kuukausien ikäisistä pikkupotilaista – syynä ei ole influenssa, vaan toinen katala virustauti: "Epidemia on nyt pahimmillaan"

– Rs-virusepidemia on nyt pahimmillaan. Tässä sairaalassa on tällä hetkellä vajaat parikymmentä potilasta, joista neljä on tehovalvonnassa. Lisäksi Jorvin sairaalassa on kahdeksan pientä potilasta, ja muuallakin Suomessa on vilskettä, Lastenklinikan infektiolääkäri Harri Saxen kertoi MTV Uutiset Livessä.