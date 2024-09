Pikkuhuuhkajille maukas voitto – nyt näyttää lohkotilanne hyvältä

Pikkuhuuhkajat nousi voitollaan ainakin hetkeksi karsintalohkonsa ykköseksi. Joukkue on kerännyt kahdeksasta ottelustaan 16 pistettä. Romania on Suomen kanssa tasapisteissä, ja Sveitsillä on kaksi pistettä vähemmän. Sveitsi kohtaa myöhemmin tänään vieraissa Montenegron.