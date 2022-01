Suomi hävisi, mutta unelma EM-kisoissa elää: "Mahdollisuutemme ovat yhä elossa"

Kautta aikain ensimmäistä kertaa EM-lopputurnauksessa pelaava Suomi on kerännyt kahdesta alkulohkon ottelustaan yhden pisteen. Joukkue aloitti urakkansa tasapelillä Italiaa vastaan. Suomi päättää alkulohkourakkansa perjantaina Amsterdamissa Sloveniaa vastaan.

Lohkon kärjessä on Kazakstan, joka on kerännyt neljä pistettä. Slovenialla on koossa kaksi ja Italialla kaksi pistettä. Suomen jatkomahdollisuudet ovat yhä elossa, sillä lohkon kaksi parasta maata etenee puolivälieriin.