Piispa perää asiallisempaa keskustelua kirkon avioliittolinjasta: "Lääke kovuuteen tulee ristiltä"

Päätöksenteko hidasta

Piispojen linjauksen on pelätty johtavan jopa kirkon hajoamiseen. Leppänen muistuttaa, että näin ei ole käynyt muissa Pohjoismaissa, joissa samaa sukupuolta olevien liitot on hyväksytty. Mutta miksi asiasta päättäminen on kestänyt Suomessa niin pitkään?

– Osittain se johtuu myös siitä, että kirkon päätöksenteko on hidasta ja kirkolliskokouksessa on määräenemmistöpäätökset. Kirkolliskokouksessa on hyvin paljon päättäjinä herätysliikkeiden edustajia, vaikka kirkon muissa tehtävissä heitä on huomattavasti vähemmän, Leppänen sanoo.