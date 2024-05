Onko kirkko valmis homoliitoille? Pappien enemmistö kannattanut jo vuosia, kirkon päättäjät eivät vieläkään – MTV seuraa kirkolliskokousta

Mielipidetiedustelujen mukaan suurin osa kirkon papeista on jo vuosien ajan hyväksynyt homoliitot. Jo runsaat 50 seurakuntaa yhteensä 354:stä sallii kirkkotilojensa käytön samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Seurakunnat saavat päättää itse, mitä niiden saleissa tapahtuu.

Kirkon parlamentti, kirkolliskokous on ollut tähän saakka eri linjoilla kuin kirkon kenttäväki, pappien enemmistö. Kirkon virallinen linja on yhä se, että avioliitto on vain naisen ja miehen välinen. Tämän virallisen avioliittokäsityksen voi muuttaa vain kirkolliskokous.