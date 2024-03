Piispainkokous: Kirkossa voi olla kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä – "Otamme ison askeleen"

Oikeus valita kahdesta avioliittokäsityksestä

Toisen näkemyksen edustajia ei saa painostaa

Piispainkokouksen mukaan kahden rinnakkaisen näkemyksen tunnustaminen ei edellytä molempien näkemysten hyväksymistä vaan sitä, että hyväksytään kahden kirkon sisällä vaikuttavan avioliittokäsityksen olemassaolo.



Rinnakkaisten avioliittokäsitysten olemassaolo merkitsee piispainkokouksen mukaan tosiasiallisen erimielisyyden tunnustamista, mutta siten, ettei se hajota kirkon ykseyttä eikä loukkaa kenenkään oikeuksia.



Piispainkokouksen mukaan vallitsevan erimielisyyden ei tule johtaa tilanteisiin, joissa toisen näkemyksen edustajia pyritään painostamaan, heitä ymmärretään tarkoituksellisesti väärin, mustamaalataan tai loukataan tietoisesti.



Myös työjärjestelyt tulee piispainkokouksen mukaan hoitaa niin, että kunnioitetaan eri näkemyksiä edustavia työntekijöitä. Kenenkään ei pidä joutua toimimaan avioliittoon vihkimisessä tai siunaamisessa vastoin omaatuntoaan.



– Kirkon ja seurakuntatyön erilaisissa tilanteissa ja opetuksessa on muistettava kirkon ohjeet turvallisesta seurakunnasta sekä kunnioittavan keskustelun periaatteet ja toimittava niiden mukaisesti, kun kohdataan eri tavoin ajattelevia, piispainkokous toteaa tiedotteessa.



Avioliittokäsityksestä on käyty kirkon sisällä laajaa keskustelua, ja sitä koskevia kirkolliskokousaloitteita on tehty useita. Tiistaina käsitelty esitys on piispainkokouksen kanslian valmistelema.