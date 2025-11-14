Remu Aaltonen sai julkkispapin rukouksen avulla helpotuksen vaivoihinsa. MTV Uutiset kysyi parantumiseen lääketieteellisen näkökulman.

Kun Seppo Juntunen, 76, alkoi nuorena pappina pitää Alppilan seurakunnassa Helsingissä Sanan ja rukouksen iltoja, hänestä kehkeytyi koko Suomen tuntema ihmeparantaja. Tästä kerrotaan Tapani Sopasen ja Katri Vuorisen kirjoittamassa uutuuskirjassa Vieläkin parantajan palveluksessa (Aikamedia, 2025).

Kirjassa kerrotaan muusikko Remu Aaltosen, 77, vuosikymmeniä sitten vankilassa kokema ihmeparantuminen. Aaltosella oli ollut selkä kipeänä, mihin Juntunen antoi apua rukoilemalla. Lopputuloksena selkäkivut hellittivät.

Ihmeellisintä oli, että jalkojen eripituisuus jäi miesten mukaan historiaan. Aaltosen toinen jalka siis "venyi" rukoilun ja ja kosketuksen avulla yhtä pitkäksi kuin toinen.

– Erikoinen mies, kun pelkkä kosketus riitti, kiittelee Aaltonen.

Seppo Juntunen tosin kiirehti korjaamaan, että hän toimi tilanteessa vain Jumalan palvelijana.

– Seppo on hyvä lääkäri, ei ota rahaa, kehuu Aaltonen.

Lääkäreiden näkemys ihmeparantumiseen

Lääketieteellisestä näkökulmasta Remu Aaltosen ihmeparantumista on vaikea todentaa.

– Olemme osittain samalla asialla ihmisten auttamisessa. Lääkäritkin lievittävät kärsimystä, mutta meillä on omat työkalumme, toteaa Lääkäriliiton politiikan toimialajohtaja, lääkäri Jukka Mattila.

Sairaudesta parantumista toivova ihminen saattaa kokea rukoilun viimeisenä oljenkortenaan, jos lääketieteen keinot loppuvat. Psykiatrian professori Jyrki Korkeila Turun yliopistosta muistuttaa, että vakavissa sairauksissa pelkkä mielen voima riitä.

– Jos on vaikka syövästä kyse, ei ihmisen asenteella ole vaikutusta. Paitsi jos hän lopettaa epäterveelliset elämäntapansa asenteen muuttumisen ansiosta. Vaikeisiin sairauksiin ei kuitenkaan oikein voi omalla tahdolla vaikuttaa.

Remu Aaltonen myöntää, että pastori Seppo Juntusen rukoilu vuosikymmeniä sitten ei ole suojannut häntä loppuelämän terveyshuolilta.

– Kun yksi paikka parantuu, toinen heti napsahtaa. Olen elämäni aikana joutunut kolme kertaa opettelemaan kävelyn uudelleen. Ehkä ylemmillä herroilla on jäänyt prosessi mun osalta kesken.

