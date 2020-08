Homoparien vihkiminen jakaa kirkon yhä sitkeästi kahtia – vastauksia haetaan kirkolliskokouksessa: "Aikamoinen pattitilanne"

"Aikamoinen pattitilanne"

– Tilanne tällä hetkellä on jo se, että eri puolilla Suomea on pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia avioliittoon, muistuttaa Ali-Löytty.

Tasapainoilua mielipiteiden välillä

– Koko kirkon historia on sitä, että millä tavalla tullaan toimeen hyvin monenlaisten erimielisyyksien kanssa. Oikeastaan siinä suhteessa onkin ihme ylipäätään, että kirkko on olemassa. Se kertoo siitä, että kuitenkin tavalla tai toisella on kestetty, on siedetty, on oltu kärsivällisiä ja on löydetty lopulta yhdessä tie eteenpäin. Haluaisin luottaa sitten, että niin käy myös tässä asiassa, toteaa arkkipiispa Luoma.