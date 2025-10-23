Arkkipiispa Luoma esiintyi torstaina Turun tuomiokirkossa kuoron solistina.
Yhteisvastuukeräyksen 75-vuotisjuhlavuosi huipentui torstaina Turun tuomiokirkossa hyväntekeväisyyskonserttiin.
Arkkipiispa Tapio Luoma esiintyi konsertissa laulaja Nina Tapion ja tangokuningas, kanttori Pasi Flodströmin kanssa Yhteisvastuun hyväksi. Luoma on laulanut pikkupojasta asti.
– Etelä-Pohjanmaalla innostuin opiskelemaan laulamista ja siitä lähtien laulaminen on kulkenut mukana, Luoma kertoo.
Konsertin ohjelmistossa kuultiin ikivihreitä kevyen musiikin helmiä, tangoa ja hengellistä musiikkia sekä Tapion ja Flodströmin omaa ohjelmistoa.