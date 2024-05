"Rakkaus kuuluu kaikille" – kirkolliskokous pui piispojen esitystä kahdesta avioliittokäsityksestä

– Kristillinen käsitys avioliitosta pysyy Raamatun mukaisena, yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona. Siinä puolisot tulevat yhdeksi lihaksi. Ja mahdollistaa lasten kasvattamisen ja turvallisen kodin heille. Jumala tahto on, että jokaisella lapsella on äiti ja isä, totesi puolestaan Vuokko Vänskä Mikkelin hiippakunnasta.

– Kiitokset piispolle esityksestä, sitä on odotettu. Minulla on unelma siitä, että tämän kirkon suojiin mahtuisivat kaikki ja jokainen voisi kokea riittävänsä ja kelpaavansa, kommentoi Samuli Niiles Lapuan hiippakunnasta.

"Herättää paljon monenlaisia tunteita"

– Jos kirkkomme ei pidä kiinni nykyisestä avioliittokäsityksestä, teemme vahinkoa sille kristilliselle herätykselle, joka nyt on meneillään muslimimaissa. On siksi tärkeää, ettei Suomen kirkko aseta uusia esteitä heidän tielleen tulla kristityiksi, sanoi Torsten Sandell Porvoon hiippakunnasta.

Koolla on nyt uusi talvella valittu kirkolliskokous, kirkon parlamentti, jossa on 96 jäsentä. Heistä 64 on maallikkoja ja 32 pappeja. Maallikoiden, etenkin homoliittojen vastustajien, kommentit olivat kauniisti sanoen lennokkaita:

– Lopuksi pieni kevennys. On hyvä tietää, että näiden kahden avioliittokäsityksen rinnalla on vielä kolmaskin avioliittokäsitys. Kuka tietää, mikä se on? Ette tiedä. Se on tietenkin väärinkäsitys, sanoi Pekka Niiranen Kuopion hiippakunnasta.