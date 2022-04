"Piha-aidasta läpi!" – tämä ulosajo turhautti rallipomon, vihjaili MM-kuljettajan potkuilla

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Adrien on ajanut liian monesti ulos asfalttikisoissa. Liian monesti, Millener alleviivasi DirtFish-sivustolle .

Fourmaux on keskeyttänyt kolmannella erikoiskokeella niin Monte Carlossa kuin Kroatiassakin .

– Olemme ilmoittaneet Adrienin Portugalin MM-ralliin, ja se on edelleen vaihtoehto, että hän osallistuu siihen. Mutta meillä on muitakin vaihtoehtoja. Voimme jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut, ja antaa hänen ajaa Portugalissa ja sen jälkeen. Toisaalta voimme pitää hänet täysin ulkona Rally1-auton ohjaimista. Vastaus on varmaankin jossain noiden vaihtoehtojen välillä.