MTV seuraa Kroatian MM-rallia: Kalle Rovanperä ylivoimainen märällä asvaltilla – Esapekka Lapin kisa heti pilalla

Päivitämme tähän artikkeliin kilpailupäivän merkittävimmät tapahtumat videoineen.

Kroatian MM-ralli perjantaina:

Kroatian MM-rallin seuranta:

EK1: Mali Lipovec – Grdanjci 1 – 19,20 km

Kello 10.14 : Kalle Rovanperän pohja-aika pitää siis loppuun asti, mutta Toyotan kannalta EK1 on murheellinen. Esapekka Lappi tuhoaa autonsa kivipaaliin ja Elfyn Evans kärsii rengasrikon.

Sateinen perjantai on Rovanperälle loistava mahdollisuus kerätä eroa muihin rallin kärjessä, sillä tiet keräävät jatkuvasti lisää mutaa reunan ylittävistä auton renkaista, mikä heikentää olosuhteita takana tuleville.

– Mutaa on nyt joka puolella, virolainen harmittelee.

Kello 10.07 : Ott Tänak on jäänyt Rovanperästä ensimmäisellä väliaikapisteellä 12,5 sekuntia. Nyt myös Elfyn Evans on tien päällä.

Myös walesilainen on jäänyt selvästi Rovanperästä. Tiellä on nyt runsaasti mutaa, mistä kärsivät myöhemmin polulle päässeet kuskit.

Lapin auto on edelleen pysähtyneenä tien reunassa. Eikä se näytä siitä liikkuvan mihinkään.

Esapekka Lappi mällää autonsa tien vieressä seisseeseen kivipaaliin! Valtava isku suomalaiselle heti kilpailun ensimmäisellä erikoiskokeella. Auto on rikki.

Kello 9.44: Rovanperä on jättänyt toisella väliaikapisteellä Neuvillea 3,5 sekuntia.

– Tämä on Kallelle optimiolosuhde: märkä, mutta ei ole lätäköitä, ja mutaa kertyy asvaltille. Tästä on mahdollisuus ottaa hyvä tulos, C Moren asiantuntija Teemu Suvinen sanoo.