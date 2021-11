Rokotetaanko alle 12-vuotiaista vain osa? Lasten koronarokotusten hyödyt ja haitat punnitaan Suomessa tarkkaan

Rämet ei halua ottaa kantaa alle 12-vuotiaiden rokottamiseen, sillä hän on johtanut Suomessa Pfizer/BioNTech Comirnaty-rokotetutkimusta. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan noin 4500 perustervettä lasta, jotka olivat iältään 5–11-vuotiaita. Neljässä maassa tehdyn tutkimuksen jälkeen rokotteelle on haettu myyntilupaa EU:ssa.

– En voi ottaa kantaa, kun olen ollut mukana tekemässä kyseistä tutkimusta, mutta päätös lasten rokottamisesta riippuu sitä, mitä sillä tavoitellaan. Jos halutaan vähentää kuolemia tai vakavia sairastumisia, sellaisia tapauksia näissä alle 12-vuotiaissa on vähän. Mutta asia on monimutkaisempi.

Lasten riskejä jo tiedossa

Tiedossa on, että koronaviruksen aiheuttama tauti voi lapsilla toimia laukaisevana tekijänä Kawasakin taudin kaltaisella hyperinflammatoriselle oireyhtymälle, jossa useisiin eri elimiin kehittyy tulehdustila. Yhdysvalloissa on raportoitu tällaisia tapauksia yli 3000, joista vajaa 40 on menehtynyt.

Suomessa rokottamaan voidaan päätyä vain tietty ikäryhmäkin

– Koronatartunnan saaneista alle 12-vuotiaista vain 0,3 prosenttia on joutunut sairaalaan. Suomessa runsas sata lasta on siis joutunut sairaalahoitoon ja joka kolmannella näistä siihen on ollut joku muu pääasiallien syy kuin korona. Sairaalahoitoa tarvinneista lapsista puolet on ollut alle yksi vuotiaita.