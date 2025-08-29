Kerrostalon rappukäytävästä löytyi kuollut nainen Espoossa – poliisi selvittää henkirikosta

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Espoon Henttaalla tapahtunutta henkirikosta.
Sivullinen ilmoitti epäillystä väkivallanteosta hätäkeskukseen noin kello 20.05 tänään perjantaina illalla.
Paikalle lähetettiin useita poliisin yksiköitä.
Poliisi löysi kerrostalon rappukäytävästä elottoman täysi-ikäisen naisen. Poliisin mukaan hän oli menehtynyt saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.
Poliisi sai epäillyn tekijän kiinni pian tapahtumien jälkeen.
Poliisi jatkaa tutkintatoimia tapahtumapaikalla ja selvittää tapahtumien kulkua sekä taustoja.
Tapahtuneesta tiedotetaan poliisin mukaan lisää, kun se on esitutkintaa vaarantamatta mahdollista, mutta aikaisintaan kuitenkin lauantaina iltapäivällä.