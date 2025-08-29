Kerrostalon rappukäytävästä löytyi kuollut nainen Espoossa – poliisi selvittää henkirikosta

Poliisi työssään.
Poliisi sai epäillyn tekijän kiinni pian tapahtumien jälkeen.
Julkaistu 29.08.2025 21:38
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Espoon Henttaalla tapahtunutta henkirikosta. 

Sivullinen ilmoitti epäillystä väkivallanteosta hätäkeskukseen noin kello 20.05 tänään perjantaina illalla. 

Paikalle lähetettiin useita poliisin yksiköitä.

Poliisi löysi kerrostalon rappukäytävästä elottoman täysi-ikäisen naisen. Poliisin mukaan hän oli menehtynyt saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla. 

Poliisi sai epäillyn tekijän kiinni pian tapahtumien jälkeen.

Poliisi jatkaa tutkintatoimia tapahtumapaikalla ja selvittää tapahtumien kulkua sekä taustoja.

Tapahtuneesta tiedotetaan poliisin mukaan lisää, kun se on esitutkintaa vaarantamatta mahdollista, mutta aikaisintaan kuitenkin lauantaina iltapäivällä. 

Lisää aiheesta:

Vakava väkivaltarikos Järvenpäässä: Mies kuoli puukoniskuun35-vuotias nainen löytynyt kuolleena asunnosta Helsingissä – poliisi epäilee henkirikostaRuumis löydetty asunnosta Tampereella – yksi otettu kiinniPoliisi tutkii epäiltyä tappoa Mikkelissä – asunnosta löytyi väkivaltaan kuollut vainaja, paikallinen mies vangittuPuukotus Vantaan Ikean parkkipaikalla – uhri kuoli, tekijä ilmoittautui itse poliisilleRappukäytävästä löytyi verinen mies Mikkelissä – poliisi otti kaksi henkilöä kiinni taposta epäiltynä
HenkirikoksetPoliisiKuolemaEspooRikos

Tuoreimmat aiheesta

Henkirikokset