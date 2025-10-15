Alkoholista johtuvat kuolemat ovat kääntyneet yllättäen kasvuun, vaikka alkoholin kulutus on ollut jo pitkään laskussa, kertoo Uutissuomalainen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessorin Pia Mäkelän mukaan ei ole varmuutta siitä, mistä kulutuksen ja kuolleisuuden erilainen kehitys johtuu.

– Vaikuttaa siltä, että paljon alkoholia käyttävät eivät ole vähentäneet juomista muiden mukana, Mäkelä arvelee Uutissuomalaisen haastattelussa.

Yhteys alkoholilakiin?

Kuolemien laskun taittuminen ajoittuu yksiin vuoden 2018 alkoholilain uudistuksen kanssa.

Tuolloin päivittäistavarakaupassa myytävien juomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärä nousi 4,7 prosentista 5,5:een ja väkevistä alkoholijuomista laimennettujen juomasekoitusten myynti sallittiin ruokakaupoissa.

– Olisi erikoinen sattuma, jos yhteyttä lakimuutokseen ei olisi, kun se osuu ajallisesti niin hyvin yhteen, Mäkelä kommentoi Uutissuomalaiselle.

Eduskunta käsittelee nyt hallituksen esitystä alkoholin etämyynnin ja kotiinkuljetuksen sallimisesta. Sallimista on perusteltu myös alkoholin kulutuksen laskulla.

THL suhtautuu uuteen lakiesitykseen hyvin kriittisesti.

