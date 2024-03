Pienen kylän ikuinen leima: Konginkankaalla tapahtui 20 vuotta sitten tragedia, joka ei unohdu koskaan

On vuosi 2004. Tie on liukas ja kuljettaja väsynyt. Rekan takaosa alkaa huojua ja vastaan tulee linja-auto. Törmäys.

Mielikuvat kylästä

Ihmiset pitävät huolta toisistaan

– Täällä myös koulu on hirveän hyvä. Pääkaupunkiseudulla oli esimerkiksi niin paljon sijaisia. Kouluympäristö on paljon rauhallisempi ja on pienemmät ryhmät. On tässä kuitenkin pelkona, että lähtevätkö palvelut pois. Toivottavasti koulua eivät lakkauta.