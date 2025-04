Konginkankaan bussiturman uhrit saivat muistomerkin 21 vuotta turman jälkeen – tällainen se on

Konginkankaan linja-autoturman uhrit ovat saaneet muistomerkin Äänekoskella Keski-Suomessa.

Muistomerkin julkisti liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

Muistomerkki on kivilohkare, jossa olevassa kyltissä on kyyhkysen kuva ja muistoteksti. Muistomerkki on pystytetty Konginkankaan seurakuntatalon puistoalueelle.

Konginkankaan linja-autoturmasta tuli tänä vuonna kuluneeksi 21 vuotta. Suomen tieliikenteen historian vakavimmassa onnettomuudessa kuoli 23 ihmistä, joista suurin osa oli nuoria.