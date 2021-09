Saana heräsi tiedottomana ruttaantuneen bussin lattialta ympärillään ruumiita – kertoo selviytymistarinansa Konginkankaan turmasta

– Kyllä siinä sitten aika nopeasti ymmärsi, että on oltu kolarissa. Se oli ihan täynnä tavaroita, penkkejä, ihmisiä koko se bussin sisäosa, ja yritin siinä sitten itse päästä ylös. Ihmettelin vaan, kun minulla ei ollut mitään kipuja, mikä oli hassua. Oli kova shokkitila päällä.

"Ei pystynyt edes käsittämään sitä kokonaisuutta"

– Ei kuulunut mitään. Yhden ystävän näin elossa heti siinä bussin ulkopuolella mutta kahden kohdalla jäi epäselväksi, ovatko he selvinneet. Yksi meistä tosiaan menehtyi tässä.

"Olen vähän niin kuin yritys, mistä on irtisanottu työntekijöitä"

– Vähän kuin olisi jatkuva burnout päällä. Neuropsykologi on kuvannut, että olen vähän niin kuin yritys, mistä on irtisanottu työntekijöitä yksi tai kaksi kolmasosaa. Minun aivoni joutuvat silti toimimaan tällä pienemmällä työkapasiteetilla.

Myöhemmin alkoi taistelu vakuutusyhtiöiden kanssa

– Kun on vammautunut eikä tiedä mihin mennä, niin vakuutusyhtiö kiistää kaikki vammat. Jossain vaiheessa he kiistivät jopa, että vammat ovat tulleet tästä kolarista. Uhrilla on aina todistustaakka, heille ei riittänyt tämä kolari todistukseksi, se oli ihan käsittämätöntä taistelua.